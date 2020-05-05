Как бизнесу быстрее получить субсидии на зарплаты работникам, объяснили в УФНС по Карелии

УФНС по Карелии подготовило дополнительные разъяснения об условиях предоставления субсидий юрлицам и ИП на выплату зарплаты работникам.

"Для расчета субсидии учитываются данные отчета по форме СЗВ-М, представляемого налогоплательщиком в Пенсионный фонд России. Налоговые органы Республики Карелия рекомендуют всем работодателям сдавать ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М в кратчайшие сроки с целью ускорения процесса получения субсидии", - говорится в сообщении УФНС.

Налоговая служба напомнила обязательные условия предоставлении выплат. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".