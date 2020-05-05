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Как бизнесу быстрее получить субсидии на зарплаты работникам, объяснили в УФНС по Карелии

Новости. Экономика
11:06, 06 Мая 2020
фото: Антон Вергун/ТАСС
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УФНС по Карелии подготовило дополнительные разъяснения об условиях предоставления субсидий юрлицам и ИП на выплату зарплаты работникам.

"Для расчета субсидии учитываются данные отчета по форме СЗВ-М, представляемого налогоплательщиком в Пенсионный фонд России.  Налоговые органы Республики Карелия  рекомендуют всем работодателям сдавать ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М в кратчайшие сроки с целью ускорения процесса получения субсидии",  - говорится в сообщении УФНС.

Налоговая служба напомнила обязательные условия предоставлении выплат. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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