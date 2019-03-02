Как будет выглядеть Карелия на "Гастрономической карте России"?

Координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала про объединяющую роль калитки.

Екатерина Борисовна, а что, вообще, представляет собой "Гастрономическая карта России"?

– Этому проекту Ростуризма уже два года. Мы продвигаем российские регионы в составе единого экспортного продукта, а инструментами этого продвижения являются и СМИ, и книгоиздательство – у нас вышла целая серия книг-путешествий суммарным тиражом около 30 тысяч экземпляров. К примеру, в выпуске последней книги, вышедшей в издательском доме "Комсомольская правда", приняли участие 37 шеф-поваров из 23 регионов, которые представили 45 рецептов.

– Впечатляет.

– Задача наша и заключается в том, чтобы промоутировать как можно больше регионов в рамках одного продукта. Мы производим собственный контент, который отображает туристический, гастрономический, сельскохозяйственный и даже промышленный потенциал территорий, потому что многие производства продуктов питания сегодня открыли свои двери для туристов.

Подробнее - в материале "Столицы на Онего".