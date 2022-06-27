Как будет выглядеть новый спорткомплекс для легкой атлетики в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новый легкоатлетический манеж ПетрГУ, который строится в Петрозаводске, уже скоро сможет принять спортсменов.
Как он будет выглядеть, можно судить по видеоролику, снятому строительной компанией «КСМ». Его разместил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.
По словам губернатора, в здании спорткомплекса идут работы по внутренней отделке, монтажу наружного освещения и благоустройству территории.
«Уже скоро здесь будем проводить тренировки и соревнования, в том числе международного уровня», — написал Парфенчиков.
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