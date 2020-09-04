Как бум туристов захлестнул Карелию

Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.

Минувшим летом Карелия столкнулась с небывалым туристическим бумом. Оказавшись перед закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами, россияне отправились на отдых по отечественным курортам, историческим и природным достопримечательностям, и на небольшую лесную республику обрушился поток желающих увидеть "остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер".

Как считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий Кузнецов, к такому наплыву туристов регион был не готов. "Столица на Онего" попросила руководителя известной туристической компании подвести предварительные итоги летнего сезона и спрогнозировать ситуацию в отрасли после того, как турпоток схлынет.

Подробнее читайте далее.