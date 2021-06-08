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Как чиновники и древние люди оставили воспитательницу без нового дома в Карелии

Новости. Общество
15:25, 09 Июня 2021
фото: © Анна Ларионова

Суд обязал сельскую воспитательницу разобрать дом и начать раскопки, потому что на выданном ей государством участке прежде жили древние люди.

В Карелии Прионежский суд обязал сельскую воспитательницу Анну Ларионову разобрать часть построенного семейного дома на участке, выданном ей государством. Мотивация суда заключалась в том, что большая часть земли, на которой Ларионова решила заняться ИЖС, находится в границах территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». Суд также обязал районную воспитательницу провести спасательные археологические работы. Теперь сельскому специалисту Ларионовой предстоит разбирать то, что она успела построить, а затем погружаться в вопросы археологии. На демонтаж и раскопки у воспитательницы денег нет. Она намерена продолжать судиться с чиновниками.

«Как они объясняют, это объект археологического наследия, — на данный земельный участок якобы ступала нога древнего человека. То есть там какие-то можно раскопки производить и можно найти какие-то артефакты. Мы, когда рыли котлован под фундамент, ничего там не нашли. Вообще ничего», — рассказала Анна Ларионова.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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