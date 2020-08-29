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Как деньги могут пропасть со счета, рассказал эксперт

Новости. Общество
19:40, 30 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Размещение денежных средств на банковских счетах - один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают.

Зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда "клиент" расслабляется и может стать легкой добычей мошенников.  

"К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием", – говорит юрист.

"Предположим, банковский сотрудник рассказывает о выгодных процентах, о замечательных условиях вклада с определённым названием, и клиент соглашается на эти условия. После этого он получает на подпись договор, в котором и слова, и название банковского продукта – именно те, о которых только что рассказывали. Не читая весь мелкий текст, человек ставит свою подпись и тем самым передаёт собственные средства в полное управление сотрудников банка, но совершенно на иных, отличных от оговоренных устно условиях. В этом случае в последующем денежные средства, скорее всего, вернуть не удастся", – предупреждает эксперт. 

По словам Миронова, не обходится без информации от банковских работников и самая распространённая схема хищения денежных средств со вкладов физических лиц. Так, группа профессиональных мошенников за деньги получает информацию о вкладах и паспортные данные их владельцев. Затем весьма “высококлассно” подделывают паспорт и под видом вкладчика приходят в отделение банка, где получают чужие деньги.

Не исключена ситуация, когда вы разместили деньги на депозит и забыли про них.

Случается, что проблема произошла не со счётом в банке, а со всем банком – Банк России отозвал лицензию. В таких случаях необходимо следить за  информацией на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов и следовать изложенным там инструкциям.

Юрист также советует без крайней необходимости не выдавать никому доверенностей на управление банковскими вкладами, а если выдаете, то указывайте конкретные операции, которые доверяете совершать и разумный срок действия доверенности.

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