Как депутаты Заксобрания Карелии одобряли поправки в Конституцию – живые эмоции (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Законодательном собрании сегодня кипели страсти по поводу бога в Конституции и "обнулении" президентских сроков – корреспондент "Столицы на Онего" сделал фоторепортаж с живыми эмоциями депутатов.

Депутаты Заксобрания Карелии сегодня собрались на внеочередную сессию, чтобы обсудить изменения в Конституцию. Дискуссия выдалась бурной.

В итоге голосами "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР поправки были приняты. Не поддержали изменения представители "Яблока" и КПРФ.

Смотрим, как это было – наш фоторепортаж.