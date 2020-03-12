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Как депутаты Заксобрания Карелии одобряли поправки в Конституцию – живые эмоции (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Политика
17:04, 12 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Законодательном собрании сегодня кипели страсти по поводу бога в Конституции и "обнулении" президентских сроков – корреспондент "Столицы на Онего" сделал фоторепортаж с живыми эмоциями депутатов.

Депутаты Заксобрания Карелии сегодня собрались на внеочередную сессию, чтобы обсудить изменения в Конституцию. Дискуссия выдалась бурной.

В итоге голосами "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР поправки были приняты. Не поддержали изменения представители "Яблока" и КПРФ.

Смотрим, как это было – наш фоторепортаж.

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