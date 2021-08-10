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Как дети рабочих, крестьян, ремесленников становились артистами, художниками и писателями

Новости. Общество
16:10, 11 Августа 2021
фото: © Скульптор Лео Фомич Ланкинен. С 1986 года действительный член Академии художеств СССР © Фотоархив Бориса Семенова

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Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал о талантах, которыми славилась Карелия.

В новом выпуске своей авторской рубрики Армас Машин пишет о том, что сейчас часто говорят о социальных «лифтах».

«Не припомню, чтобы в СССР было понятие „социальный лифт“, а сами лифты работали, открывая возможности талантливым, трудолюбивым людям. Образование было бесплатным, поддержка талантов — государственной политикой. Дети рабочих, крестьян, ремесленников становились профессорами и артистами, художниками и писателями», — отметил Машин

Талантливые жители Карелии стояли вровень со звездами. Они были удостоены самых высоких наград и званий во времена СССР. Среди них народная артистка СССР, актриса Финского театра Елизавета Степановна Томберг, народный художник СССР, живописец Суло Хейккиевич Юнтунен, действительный член Академии художеств СССР, скульптор Лео Фомич Ланкинен. Произведения С. Юнтунена, Л. Ланкинена, многих других художников Карелии хранятся в коллекциях крупнейших художественных музеев России.

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