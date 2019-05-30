"Как еще жители Кинермы могут достучаться до руководства Студии Никиты Михалкова "ТРИТЭ"?"

Массовый потребительский протест в России мог бы стать формой защиты гражданских прав.

В обществе потребления, в которое с головой погрузилась наша страна, именно потребительский протест мог бы стать весьма эффективным механизмом сопротивления бизнесу и чиновникам, игнорирующим интересы граждан, считает журналист Валерий Поташов. Особенно в ситуации, когда государство задавило едва ли не все их возможности свободно и публично выражать свое мнение.

"Как еще жители исторической карельской деревни Кинерма могут достучаться до руководства Студии Никиты Михалкова "ТРИТЭ", которое, несмотря на все протесты немногочисленного населения одной из самых красивых деревень России, не собирается отказываться от съемок фильма-катастрофы "Огонь" вблизи уникальных памятников деревянной архитектуры? Устроить демонстрацию в деревне, где проживает всего семь человек? Но для этого населению Кинермы еще нужно получить разрешение у местных властей, а эффект от акции протеста в лесной карельской глуши будет куда меньше, чем от решения деревенских жителей завесить тряпьем и брезентом фасады своих старинных домов, которые так приглянулись кинематографистам.

Однако если бы те, кто поддерживает требования жителей Кинермы, – а таких людей, как оказалось, немало не только в Карелии, но и других регионах России и даже за рубежом, стали массово бойкотировать все фильмы Студии Никиты Михалкова "ТРИТЭ", думаю, даже "оскароносному" режиссеру пришлось бы обратить внимание на ситуацию в исторической карельской деревне", - написал журналист в статье "Такое кино мне не нужно".

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