Как ИП и самозанятым в Карелии доказать северный стаж

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Отделение ПФР по Республике Карелия подготовило разъяснения, как индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане могут подтвердить наличие трудового стажа, необходимого для получения "северной" пенсии.
Заместитель управляющего отделением Ирина Каратай рассказала, какими документами самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели могут подтвердить работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
В числе таких документов договоры аренды недвижимости…
Какие еще нужны документы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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