Как ИП и самозанятым в Карелии доказать северный стаж

Отделение ПФР по Республике Карелия подготовило разъяснения, как индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане могут подтвердить наличие трудового стажа, необходимого для получения "северной" пенсии.

Заместитель управляющего отделением Ирина Каратай рассказала, какими документами самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели могут подтвердить работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В числе таких документов договоры аренды недвижимости…

Какие еще нужны документы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".