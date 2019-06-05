Как изменились цены на квартиры в Карелии за последний год

Стоимость квартир в Карелии с весны прошлого года на первичном рынке выросла на 5,4%, на вторичном - на 2%.

По данным Карелиястата, в первом квартале 2019 года средняя цена за квадратный метр на первичном рынке достигла 51598 рублей, на вторичном – 47754 рублей.

Больше всего подорожали типовые квартиры на вторичном рынке – на 6,9% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Их цена достигла 45504 рублей за квадратный метр.

Как изменилась цена на элитное жилье и на новые квартиры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".