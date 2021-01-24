Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов 6
24.01.2021 19:40
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 15
Сегодня 12:50
После открытия моста в Петрозаводске на нескольких улицах изменилось движение (ФОТО) 3
Сегодня 06:40
Посадил на капот: в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадал пешеход
Сегодня 09:38
Куда жаловаться тем, кто боится излучения от вышек сотовой связи: разъяснения Роспотребнадзора в Карелии 2
Сегодня 07:40

Как изменится содержание кассовых чеков с 1 февраля: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Общество
16:09, 25 Января 2021
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения, как ИП должны оформлять кассовые чеки с 1 февраля.

Предприниматели применяющие патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог, должны будут указывать в чеках количество и название каждого товара или услуги.

Такая обязанность предусмотрена частью 17 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-25 16:35:50
Почему ларек "Внусняшка" на ул. Ровио принимает оплату только наличными. Это законно? Галина Васильева хотела его закрыть. Но самобытные не дают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:50
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Системообразующий" бардак 1
Сегодня 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии
Сегодня 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 15
Сегодня 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 58
21.01.2021 12:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:40
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
"Клиника состоялась хорошо"
09.01.2021 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»