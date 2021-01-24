Как изменится содержание кассовых чеков с 1 февраля: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения, как ИП должны оформлять кассовые чеки с 1 февраля.
Предприниматели применяющие патентную систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог, должны будут указывать в чеках количество и название каждого товара или услуги.
Такая обязанность предусмотрена частью 17 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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