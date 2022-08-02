Как меняется инфраструктура Петрозаводска? Рождение самого масштабного проекта (ФОТО)

О новом жилом районе «Талоярви» слышал почти каждый житель Петрозаводска.
Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и много других преимуществ.
Мы решили узнать, как продвигается проект и побывали на строительной площадке.
TALOJARVI город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.
Комплекс будет состоять из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.
Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодняшний день в TALOJARVI город у воды
Сначала нас провели к дому №1
В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия седьмого этажа.
К слову, не могли не отметить, какой вид открывается из окон 6 этажа.
Приступили к армированию стен 7-го этажа.
В ближайшее время приступают к устройству кирпичной кладки кладовых и технических помещений в подвале, а также к монтажу внутренних инженерных систем дома.
Также в активной стадии находится подготовка к прокладке внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по устройству магистральных сетей газоснабжения.
Во втором доме уже ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен второго этажа.
Также уже подготавливается и расчищается площадка для строительства следующих двух домов.
Онлайн трансляцию хода строительства можно смотреть круглосуточно.
Мы убедились в том, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой:
• большой парк в центре
• обустроенная набережная
• велодорожки
• детские площадки для детей разных возрастов
• места для отдыха и развлечений
• скейт-парк
• баскетбольная и спортивные площадки
• множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха
Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331
Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
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