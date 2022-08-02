890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Автомобилист встретил медведей на трассе в Карелии (ВИДЕО)
06.08.2022 09:45
Жители Петрозаводска возмущены сумасшедшими ценами в такси
06.08.2022 14:06
Парфенчиков восхитился мощью машины для высадки деревьев
06.08.2022 09:15

Как меняется инфраструктура Петрозаводска? Рождение самого масштабного проекта (ФОТО)

Новости. Общество
00:01, 07 Августа 2022

Новости партнеров

О новом жилом районе «Талоярви» слышал почти каждый житель Петрозаводска.

Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и много других преимуществ.

Мы решили узнать, как продвигается проект и побывали на строительной площадке.

TALOJARVI город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс будет состоять из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодняшний день в TALOJARVI город у воды

Сначала нас провели к дому №1

В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия седьмого этажа.

К слову, не могли не отметить, какой вид открывается из окон 6 этажа.

Приступили к армированию стен 7-го этажа.

В ближайшее время приступают к устройству кирпичной кладки кладовых и технических помещений в подвале, а также к монтажу внутренних инженерных систем дома.

Также в активной стадии находится подготовка к прокладке внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по устройству магистральных сетей газоснабжения.

Дом №2

Во втором доме уже ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен второго этажа.

Также уже подготавливается и расчищается площадка для строительства следующих двух домов.

Онлайн трансляцию хода строительства можно смотреть круглосуточно.

Мы убедились в том, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой:

• большой парк в центре
• обустроенная набережная
• велодорожки
• детские площадки для детей разных возрастов
• места для отдыха и развлечений
• скейт-парк
• баскетбольная и спортивные площадки
• множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331

 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
02.08.2022, 18:20
Город в Карелии выиграл 210 миллионов рублей на благоустройство
04.08.2022, 13:45
В Карелию вновь идет жара — температура достигнет +30℃

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.