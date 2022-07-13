Как меняется инфраструктура Петрозаводска? Рождение самого масштабного проекта (ФОТО)

О новом жилом районе «Талоярви» слышал почти каждый житель Петрозаводска.

Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и много других преимуществ.

Мы решили узнать, как продвигается проект и побывали на строительной площадке.

TALOJARVI город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс будет состоять из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодняшний день в TALOJARVI город у воды

Сначала нас провели к дому №1

В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия седьмого этажа.

К слову, не могли не отметить, какой вид открывается из окон 6 этажа.

Приступили к армированию стен 7-го этажа.

В ближайшее время приступают к устройству кирпичной кладки кладовых и технических помещений в подвале, а также к монтажу внутренних инженерных систем дома.

Также в активной стадии находится подготовка к прокладке внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по устройству магистральных сетей газоснабжения.

Дом №2

Во втором доме уже ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен второго этажа.

Также уже подготавливается и расчищается площадка для строительства следующих двух домов.

Онлайн трансляцию хода строительства можно смотреть круглосуточно.

Мы убедились в том, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой:

• большой парк в центре

• обустроенная набережная

• велодорожки

• детские площадки для детей разных возрастов

• места для отдыха и развлечений

• скейт-парк

• баскетбольная и спортивные площадки

• множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

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