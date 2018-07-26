Как молодой семье купить квартиру?

Пять способов приобрести собственное жилье на Древлянке-8.

В современном мире все острее стоит вопрос приобретения собственного жилья. Если раньше молодожены намного чаще жили на одной площади с родителями, то сейчас стремление жить самостоятельно и независимо выходит на первый план. Тем более, что жилищный рынок предлагает квартиры на любой вкус и бюджет, с различными вариантами оплаты.

Древлянка-8 является одним из самых лучших "новостроечных" районов для начала самостоятельной семейной жизни. Район предлагает не только комфортные квартиры с удобными планировками, но и хороший "набор": парковочные места, дополнительные кладовые помещения, чистую и ухоженную придомовую территорию с зонами отдыха, спорткомплексом, близость к рекреационным водным зонам и лесу.

Покупка первичного строящегося жилья намного выгодней покупки вторичного. Во-первых, это намного безопасней с правовой точки зрения. Во-вторых, есть огромный выбор вариантов жилья по необходимым вам критериям: количество комнат, их расположение, этаж, вид из окна и т.п. В-третьих, застройщики гибко подходят к вариантам выплат за жилье.

Компания "Чистый город" предлагает своим клиентам несколько способов покупки жилья.

Единовременный платеж в размере полной стоимости приобретаемого жилья подходит для семей, уже обладающих необходимой суммой на квартиру.

Оплата стоимости квартиры с рассрочкой на три месяца без дополнительных или скрытых процентов: первая часть составляет тридцать процентов от стоимости жилья, остальная сумма разделяется на три месяца.

Следующий способ, по статистике, самый востребованный, - это ипотечное кредитование. Древлянка-8 сотрудничает с несколькими банками, предлагающими выгодные программы на ипотеку: Сбербанк, Связь-банк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский индустриальный банк, СКБ, Фонд госимущества РК. Такой кредит берется под залог приобретаемого жилья. Первоначальный взнос в каждом случае рассматривается индивидуально в соответствии с условиями выбранного банка.

Также рассматривается использование сертификата на материнский капитал, как частичная оплата покупки жилья. Все сделки осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законом об использовании маткапитала.

Кроме того, к оплате принимаются другие жилищные сертификаты и субсидии.

Специалисты "Чистого города" проводят подробные консультации по каждому варианту, возможно рассчитать примерную стоимость ипотеки в соответствии с вашими возможностями. Кроме того, в компании есть квалифицированные юристы, которые расскажут все нюансы договоров купли-продажи и оформления жилья в долевую или единоличную собственность.

Строительство эко-района уже подходит к концу! Торопитесь!

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