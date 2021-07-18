Как найти компанию для перевозки негабарита

Негабаритным принято считать нестандартный груз, который выделяется своей громоздкостью и значительным весом.

Также сюда стоит отнести предметы, которые по параметрам превосходят существующие нормы. Перевозка негабарита от компании «Альянс А» — это услуга, которая привлекает широкие массы оптимальным тандемом стоимости и наполнения. Понятно, что задачу нужно доверять надежным профессионалам. Это единственно правильный и легальный вариант, который исключит риски и различные неприятности.

На негабаритность груза влияют различные параметры. Любое отклонение от ГОСТ может послужить поводом для поиска нестандартных решений в части транспортировки. Негабаритными принято считать грузы, которые выше 4-х метров, а в ширину превосходят показатель в 2,55 метра. Транспортировать специфические грузы привычными способами не получится. Для этого необходимо специальное разрешение.

Что можно отнести к негабаритным грузам? Прежде всего, это суда и строительная техника, сельхозмашины и водные виды транспорта, нестандартные конструкции, оборудование промышленного назначения и не только.

Как найти компанию для транспортировки негабарита? Важно, чтобы организация работала в сфере логистических услуг на протяжении многих лет, располагала достаточной материальной базой и большим опытом решения аналогичных задач. Чем шире спектр услуг, тем лучше. Преимущество, если компания доставляет негабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, причём в самые удалённые точки страны. Работа по СНГ приветствуется.

Обязательно стоит обратить внимание на количество крупных проектов, в которых участвовала фирма. Чем их больше, тем лучше. Приветствуется наличие собственного парка техники. Проверьте наличие разрешения на перевозку «негабаритных грузов». Желательно, чтобы подача транспорта осуществлялась в день обращения. За перевозимый груз компания должна нести 100% материальную ответственность.

Приветствуется качественный сервис. Персональный менеджер и круглосуточный контроль ситуации — это важные моменты. Наличие отсрочки платежа также нужно учесть. Это плюс. Приветствуется также наличие различных вариантов расчёта. В приоритете сотрудничество с проверенными представителями рынка, которые могут похвастаться хорошей репутацией.

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