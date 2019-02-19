Как найти работу после декрета в Петрозаводске

По статистике, 50% жительниц Петрозаводска не могут найти работу после отпуска по уходу за ребёнком.

Работодатели скептично относятся к женщинам с детьми. Кому нужны сотрудницы, которые постоянно уходят на больничный и берут отгулы? Эксперты GorodRabot рассказали, в чём причина отказа в трудоустройстве и как найти высокооплачиваемую работу после декрета в Петрозаводске.

Почему женщинам отказывают в трудоустройстве после декрета

У работодателей есть свои причины не брать женщин с детьми на работу. Главная из них - частые больничные из-за ребёнка. Но это не всё. Работодатели понимают, что женщина несколько лет не работала и потеряла все навыки.

Вместо того, чтобы искать низкооплачиваемую работу со свободным графиком, эксперты GorodRabot советуют обновить рабочие навыки. Тогда шансы найти хорошую работу после декрета вырастут.

Какие навыки нужны женщине после декрета в Петрозаводске

Большинство жительниц Петрозаводска на время декрета выпадают из рабочей жизни. Но эксперты советуют не бросать работу и постоянно самообучаться. За время декрета можно приобрести полезные знания и стать высококвалифицированным специалистом.

Вот 5 умений и навыков, без которых не обходится ни одна бизнес-леди:

Вести бухгалтерский учёт;

Вести собственный бизнес;

Говорить на иностранном языке;

Вести социальные сети и блог;

Обновлять знания по профессии.

Полученный опыт ведения социальных сетей и подработки в качестве самозанятых даёт женщинам большое преимущество при поиске работы после декрета.

Чаще всего женщины после декрета становятся бухгалтерами. Средняя зарплата бухгалтера в Петрозаводске - 25 тысяч рублей.

Как правильно совмещать работу и уход за ребёнком

После декрета встаёт вопрос - как найти время на ребёнка. Петрозаводские работодатели неохотно отпускают женщин с работы. Зарплата у женщин в Петрозаводске ниже, чем у мужчин.

По данным GorodRabot.ru, средняя зарплата в Петрозаводске на 2019 год составляет 35,1 тысяч рублей. У жительниц Петрозаводска после декрета зарплата на 20-30% ниже.

В резюме нужно указать условия работы: возможность уходить с работы и способы отработки часов. Работодателю выгоднее заранее скорректировать рабочий график под сотрудницу, чем в будущем мириться с потерями клиентов из-за отсутствия женщины на рабочем месте.

Где искать работу женщинам после декрета в Петрозаводске

Необязательно искать работу через знакомых. GorodRabot напоминает: если женщина во время декретного отпуска самообучалась, она без труда найдёт работу. Даже если в Петрозаводске не найдётся подходящей вакансии - всегда можно попробовать себя на смежной должности.

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