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Новости. Общество
13:56, 19 Июня 2019
фото: РКС Петрозаводска

Как не остаться без горячей воды на две недели

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С сегодняшнего дня в Петрозаводске АО "ПКС-Тепловые сети" начинают проведение испытаний тепловых сетей согласно графику на 2019 год, в связи с этим будут произведены остановки источников тепловой энергии.

Без горячего водоснабжения горожане останутся всего на две недели. У кого-то это время совпадет с поездкой в отпуск, кто-то с наступлением тепла живет на даче, поэтому время отключения горячей воды для многих пройдет незаметно.

А для тех, кто остался в городе, и не хочет возиться с тазиками и кипятильниками, самое разумное решение – установка электрического водонагревателя. Установить и подключить электрический водонагреватель вы можете, обратившись с заявкой в колл-центр или "Центр единого обслуживания РКС-Петрозаводск" ("ЦЕО"). Работы будут выполнены квалифицированными специалистами в кратчайшие сроки.

Стоимость установки и подключения электрического водонагревателя составляет от 1,8 тысяч рублей, предоставляется гарантия на все виды работ.

Договориться о дате и времени прихода мастера ЦЕО можно по номеру телефона (8142) 56-04-31 или по адресам ул. Гоголя, д.60 и ул. Варламова, д.9. Также по многоканальному номеру ЦЕО можно узнать о состоянии вашего счета, уточнить, есть ли задолженность на текущую дату и получить информацию о дополнительных услугах, которые предоставляет Центр единого обслуживания.

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