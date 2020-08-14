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Как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе

Новости. Общество
20:40, 15 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк
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Чтобы определить, установлены ли видеокамеры в помещении, надо площадь зрительно разбить на квадраты и тщательно исследовать каждый сектор.

По словам директора компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов, в первую очередь необходимо определить, есть ли в помещении повторяющиеся предметы – чайники, кофейники, игрушки, пишет агентство "Прайм".

Особенно внимательно следует рассмотреть зоны, которые больше всего подходят для съемок видео или записи разговоров – возле дивана и кресел, кровати, напротив входа в ванную и туалет, в гардеробной. В отеле или офисе надо тщательно рассмотреть системы пожаротушения или оповещатели – они должны быть одинаковыми (если один отличается, можно заподозрить, что он установлен отдельно).

Также эксперт советует рассмотреть плитки потолка – отличие одной от остальных может быть признаком того, что ее вставили намеренно, особенно если в такой плитке есть отверстия.

Для работы видеокамеры необходимо электричество – надо внимательно рассмотреть розетки и понять, какие приборы от них "питаются".

"Если в комнате установлено для наблюдений зеркало, его можно определить по отражению пальца – в настоящем зеркале между пальцем и его отражением будет оставаться расстояние примерно в полсантиметра. Если этого нет – не исключено, что зеркало установлено для наблюдений", – сказал эксперт.

Для поиска видеокамеры также можно полностью отключить все приборы от электропитания и выключить свет – если на камере установлен светодиод, его можно будет заметить. Кроме того, для поиска видеокамеры возможно использование тепловизора.

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