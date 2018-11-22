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Новости. Общество
11:21, 22 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Как Офтальмологический центр Карелии отметил Всемирный день прав ребенка

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Во Всемирный день прав ребенка Офтальмологический центр Карелии подарил маленьким пешеходам из детского сада №54 светоотражающие жилеты.

В Петрозаводске 20 ноября, во Всемирный день прав ребенка, на базе детского сада №54 прошла акция #Карелия безДТП, в которой приняли участие ООО "Офтальмологический центра Карелии" и отдел пропаганды ГИБДД города.

Всемирный день прав ребенка – это самая лучшая причина для осуществления хороших дел, например, таких как благотворительность. Этим занимаются в данный праздник различные известные люди и организации. Не стал исключением и Офтальмологический центр Карелии.

Учредитель глазной клиники, наш соотечественник, проживающий в Литве, Олег Ковригин и руководитель центра Олег Лексунов 20 ноября в качестве гостей пришли на праздник в детский сад №54. В тот день в детском учреждении маленькие воспитанники проходили квест на знание Правил дорожного движения.

"Мы всегда такие мероприятия проводим в осенний период, когда на улице короткий световой день и ребята идут в садик утром по темноте и вечером возвращаются опять в темное время суток,- сказал заведующий детсадом Сергей Старшов, - в течение всего осеннего периода мы напоминаем детям о правилах дорожного движения, чтобы они хорошо ориентировались на дороге, не бежали на "красный", переходили дорогу только в разрешенных местах, а также подсказывали ПДД и родителям, которые часто в спешке нарушают правила безопасности".

Ребята старательно отвечали на вопросы, пели, танцевали, изучали дорожные знаки. Поддерживали маленьких участников квеста гости мероприятия.

"Мы рады, когда приходят гости, ребята положительно реагируют, - признался заведующий детским садом Сергей Старшов, - а когда гости приходят не с пустыми руками, вообще замечательно".

Руководители Офтальмологического центра Карелии действительно пришли с подарками. Маленьким пешеходам вручили 40 светоотражающих жилетов.

Подробности об акции Офтальмологического центра и о том, если шанс у дошкольников других детских объединений получить светоотражающие жилеты, читайте здесь.

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