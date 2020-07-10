Как охотничьи угодья района Карелии стали общедоступными

Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий в Калевальском районе Карелии перешли в категорию общедоступных.

Арбитражный суд Карелии рассмотрел иск Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов к республиканскому министерству природных ресурсов и экологии, которое занимается распределением охотничьих угодий в регионе. Собственно, иск КРОООиР и касался охотничьих угодий, которыми до недавнего времени распоряжалась эта общественная организация в Калевальском национальном районе.

В начале нынешнего года у нее закончилась долгосрочная лицензия на закрепление угодий площадью более 170 тысяч гектаров в окрестностях поселков Калевала и Кепа. КРОООиР обратилось в карельской Минприроды с заявлением о заключении охотхозяйственного соглашения, которое позволило бы ей и дальше пользоваться этими угодьями. Однако в своем заявлении организация указала их новые границы, и это стало формальным поводом республиканским властям отказать КРОООиР в закреплении за ней охотничьих угодий в Калевальском районе.

Подробности читайте далее.