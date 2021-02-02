Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Раскрыта стоимость самой дорогой одежды детей знаменитостей
02.02.2021 19:40
Как фотокорреспондент в Карелии делал прививку от COVID-19: "Вкололи вакцину и сказали подождать полчаса" 3
02.02.2021 12:19
Названы сроки начала строительства новой автодороги в Петрозаводске 2
02.02.2021 15:55
Полиция объявила о пропаже несовершеннолетней девушки в Карелии
02.02.2021 18:49
Ни нефтяного завода, ни морского порта 5
02.02.2021 14:00

Как отличается уровень конкуренции за рабочие места Карелии: исследование

Новости. Общество
10:15, 03 Февраля 2021
фото: Марина Лысцева/ТАСC
Загрузка...

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали резюме, размещенные жителями Карелии в 2020 году, и выяснили уровень конкуренции в разных сферах бизнеса.

Выше всего конкуренция среди начинающих специалистов - 7,2 резюме на вакансию, при норме 5-6.

Повышенный уровень конкуренции также есть среди административного персонала (7,1 резюме на вакансию), активны в поисках работы представители финансового сектора (6,8), представители спортивной сферы и салонов красоты, а также высшего менеджмента (по 6,6 резюме).

Кто чаще всего искал работу в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 5
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»