Как отличается уровень конкуренции за рабочие места Карелии: исследование

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали резюме, размещенные жителями Карелии в 2020 году, и выяснили уровень конкуренции в разных сферах бизнеса.

Выше всего конкуренция среди начинающих специалистов - 7,2 резюме на вакансию, при норме 5-6.

Повышенный уровень конкуренции также есть среди административного персонала (7,1 резюме на вакансию), активны в поисках работы представители финансового сектора (6,8), представители спортивной сферы и салонов красоты, а также высшего менеджмента (по 6,6 резюме).

Кто чаще всего искал работу в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".