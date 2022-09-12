Как отсутствие интриги на выборах в Карелии сказалось на явке избирателей

Карельский Центризбирком объяснил, почему на избирательные участки явилось менее трети всех избирателей республики.

Явка на завершившихся трехдневных выборах в Карелии составила 27,94%. На избирательные участки явились 141 106 избирателей. При этом в списки для голосования в республике было включено 504 958 человек. В ЦИК Карелии считают, что некоторые кандидаты на завершившихся выборах не смогли заинтересовать население и проявили пассивность. Вместе с тем выборную гонку, лишенную интриги и острого сюжета, избиратели зачастую могут встречать холодно. Подобные обстоятельства в конечном итоге были способны повлиять на конечную цифру явки. Об этом сообщил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин в ходе брифинга в Петрозаводске.

«В любой избирательной кампании помимо всего должны быть определенный какой-то драйв, какая-то интрига, какой-то там процесс. Мне кажется, что кандидаты многие заняли очень пассивную позицию такую», — рассказал Бахилин, поясняя журналистам специфику явки на голосование в Карелии.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».