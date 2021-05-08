Как Петрозаводск отмечает День Победы (ФОТО, ВИДЕО)

Столица Карелии встретила 76-ю годовщину Великой Победы.

Сегодня в Петрозаводске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

С утра в карельской столице состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальным комплексам. Затем на площади Кирова прошел военный парад. В небо над городом взлетели истребители.

Финалом празднования Дня Победы в Петрозаводске в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» на площади Кирова.



Завершится праздник в 22.00 фейерверком «Огни Победы».

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.