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Как Петрозаводск отмечает День Победы (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
12:43, 09 Мая 2021
фото: Республика Карелия / ВК
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Столица Карелии встретила 76-ю годовщину Великой Победы.

Сегодня в Петрозаводске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

С утра в карельской столице состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальным комплексам. Затем на площади Кирова прошел военный парад. В небо над городом взлетели истребители.

Финалом празднования Дня Победы в Петрозаводске в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» на площади Кирова.

Завершится праздник в 22.00 фейерверком «Огни Победы».

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

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Вася
2021-05-09 13:33:30
Остались у разбитого корыта.
однозначно
2021-05-09 12:57:09
Хде слабунова ? А нет её. Не помню, чтобы хоть раз цветы возлагала. Зато очень страну не любит и дети на западе пристроены.
Гость
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