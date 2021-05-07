Торжественные мероприятия пройдут в Петрозаводске в День Победы - смотрим инфографику

Жителей и гостей Петрозаводска ждут патриотические акции, концертные программы, спортивные события, парад и праздничный салют.

Петрозаводск 9 мая встретит 76-ю годовщину Великой Победы. Для жителей и гостей карельской столицы приготовлена большая праздничная программа.





Торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов и венков к мемориальным комплексам «Аллея Памяти и Славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» и продолжатся в 10.15 у стелы «Город воинской славы».





В 11.00 по площади Кирова торжественным маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, Министерства внутренних дел по Республике Карелия, ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы. После марша в 11.30 состоятся показательные выступления воспитанников спортивных школ города – прозвучит «Спортивная ода Победе».



В 11.45 здесь же, на главной площадке праздника, начнется концертная программа «Песни, что вернулись к нам с войны». Откроет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Валентина Моисеева.



В 14.00 стартует традиционная массовая легкоатлетическая эстафета и республиканский фестиваль «Фитнес-прорыв».



С 14.00 до 15.00 у стелы «Город воинской славы» состоится поэтический марафон «Строки, опаленные войной» с участием лучших чтецов творческого проекта «Цена Победы».





Всероссийская акция «Бессмертный полк», напомним, в этом году будет проходить в онлайн-формате. Трансляция шествия на сайте проекта https://2021.polkrf.ru начнется с 15.00 и будет организована таким образом, чтобы в каждом регионе жители смогли увидеть своих родных и близких – защитников Родины и тружеников тыла. Впервые участие в трансляции примут региональные телеканалы. В Карелии в прямом эфире онлайн-шествие покажет «САМПО ТВ 360».



На территории Зарецкого парка в пойме Лососинки с 11.30 откроются торговые ряды, ресторанный дворик, всех желающих угостят «солдатской кашей». Здесь же можно будет посетить выставку военных реликвий, поучаствовать в акции «Распишись за деда». Помимо этого, гости праздника узнают о работе полевой почты, побывают на мастер-классах «Военный треугольник», «Письмо с фронта», «Открытка к 9 мая». Организаторами мероприятий выступают муниципальные библиотеки и молодежный совет УФПС Республики Карелия ОА «Почта России».



С 13.00 до 18.00 здесь же будет работать концертная площадка «На солнечной поляночке…». Петрозаводчан ждет встреча с творческими коллективами города: студией «СЛИНГОДРАЙВ», ансамблем казачьей песни «Алатырь», Детским театральным центром и участниками проекта «Забытые песни войны». Также свою творческую программу подготовили воспитанники Карельского Кадетского Корпуса имени А. Невского, солисты отделения студии эстрадного вокала Детской музыкальной школы №1 им. Гельмера Синисало, школы гитары LUGEST BAND, студии эстрадного вокала «Зажги свою звезду» Детско-юношеского центра. Лучшими номерами гостей праздника поздравят народный ансамбль русской песни «Катюша», хор «Онежская чайка», вокальная группа «Онежский меридиан», духовой оркестр Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева и другие.

В перерывах между выступлениями гостям предложат интересные конкурсы и розыгрыши призов от партнеров праздника.





В 16.30 стартует музыкальный проект «76 песен Победы». В программе мероприятия: концертные номера творческих коллективов Петровского дворца, выступления участников городского патриотического фестиваля «Салют Победе!» (в 17.30), эстрадный концерт молодых исполнителей города (в 18.30), песенное поздравление от вокальной студии «Соло» (в 19.30), концерт Николая Пищулова и группы «Мысли вслух» (в 20.00).



Финалом творческого марафона в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».



Завершится праздник в 22.00 фейерверком «Огни Победы».





Более подробная информация обо всех мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, можно узнать в группе Городского дома культуры.