Как подготовить машину к весенне-летнему сезону

Стоит ли уже "переобуваться", почему нужно проходить техобслуживание и как вести себя на дороге.

В Финляндии уже с 9 апреля запретили езду на зимней резине. Однако есть исключения: если погодные условия и температура воздуха не дотягивают до "весеннего" уровня, например, в Лапландии, то можно использовать и шипы.

В России подобные стандарты не действуют из-за огромной территории и разницы в климате. О том, как подготовить авто к весенне-летнему сезону в Карелии и почему важно проходить техобслуживание, рассказывает мастер цеха "Лада" ООО ПКФ "СЛОВО" Илья Назаров.

- Илья, итак, о летней резине. Когда, на ваш взгляд, стоит "переобуваться" жителям нашей республики, которая, к слову, тоже протянулась с юга на север и имеет разные климатические условия?

- Рекомендуется производить смену резины с зимней на летнюю тогда, когда среднесуточная температура будет достигать отметки +7 градусов на протяжении 5-7 дней.

Подробности – в нашем материале.

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