Как похорошел Петрозаводск: власти утверждают, что город изменился

В администрации Петрозаводска уверены, что столица Карелии вернула себе свое лицо.

Еще год назад приезжающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска попадали на площадь Гагарина и проспект Ленина, которые не радовали глаз своими неприглядными фасадами и безвкусными вывесками. Поблекшие стены домов, облепленные яркой рекламой, не нравились ни горожанам, ни гостям столицы Карелии. Но к 100-летнему юбилею республики город вернул себе свое историческое лицо. Фасады 48 жилых домов выкрасили в исторические цвета, а установленные новые вывески магазинов и офисов теперь не выделяются из архитектурного ансамбля. Достаточно прогуляться от вокзала до набережной Петрозаводска, чтобы увидеть, какие перемены произошли в городе.

Подробности читайте далее.