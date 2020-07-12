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Как полицейские Карелии деньги в микроволновке нашли

Новости. Криминал
11:14, 13 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Костомукше окончено расследование уголовного дела по факту хищения денег после пьяной гулянки, сообщили в МВД Карелии.

Житель Муезерского района отдыхал в Костомукше. Он распивал спиртное в общежитии с двумя женщинами. Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что из кармана его куртки было похищено 2 тысячи рублей.

На улице приезжий встретил участкового уполномоченного полиции и рассказал ему о преступлении. Вместе с полицейским они отправились в общежитие и проверили общую кухню. Там, в микроволновой печи, мужчины обнаружили 800 рублей.

Заявитель сразу сообщил, что эти деньги принадлежат ему, так как сложены определенным образом в 4 раза, а он всегда именно так сгибает свои купюры.

Позднее по факту кражи, совершенной из одежды, находившейся при потерпевшем, следователями было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили причастность к совершению преступления 34-летней жительницы города горняков. Она созналась в содеянном и на допросе полностью признала свою вину. Женщина пояснила, что проснувшись утром, она хотела продолжить праздник, однако денег на спиртное у нее не имелось. Тогда она похитила 2 тысячи рублей из куртки, которой укрылся её ещё спящий собутыльник. Из них на алкоголь потратила 1 200 рублей, а оставшиеся 800 рублей спрятала в микроволновой печи.

Собранных доказательств в результате проведенного предварительного следствия стало достаточно для направления уголовного дела в суд, который решит судьбу судимой обвиняемой.

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