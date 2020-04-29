Как получить ипотеку по ставке до 3% годовых

Заявки на сельскую ипотеку по ставке до 3% годовых принимает "Россельхозбанк" в рамках государственной программы "комплексное развитие сельских территорий".

"СФК" уже писали о том, как оформить "президентский" ипотечный кредит по ставке 6,5%. Но оказывается, есть еще выгодные варианты. Конечно, со своими условиями.

Специалисты ООО "Строительно-финансовая компания" готовы проконсультировать. Компанию "СФК" и ее генерального подрядчика – "Строительное предприятие № 1" – знают по всей Карелии. "СП № 1" на рынке более 55 лет, а "СФК" с момента открытия в 2000 году успешно реализовала проектов общей площадью больше 210 тысяч кв м. В том числе и за пределами Петрозаводска.

Заявки на сельскую ипотеку по ставке до 3% годовых принимает "Россельхозбанк" в рамках государственной программы "комплексное развитие сельских территорий".

Госпрограмма рассчитана до 2025 года. Кредит размером до 3 миллионов рублей можно оформить сроком на 25 лет. Первоначальный взнос – от 10%. Цель программы понятна – это развитие сельских территорий и возможность для жителей деревень и поселков улучшить быт.

Условия, конечно, очень выгодные. Но и от комфорта городского жилья отказываться сложно. Как раз на этот случай у "СФК" есть предложение – жилой комплекс "Райский уголок" в Марциальных водах.

Госпрограмма позволяет приобретать готовые дома и квартиры на сельских территориях. "Райский уголок" находится в знаменитом курортном поселке в 50 км от Петрозаводска. Удобство современных квартир сочетается с невероятными местными пейзажами и чистейшим лесным воздухом. По соседству озёра Габозеро и Верхняя Ламба. Местным жителям не придется ездить далеко, чтобы полюбоваться видами, порыбачить или устроить лыжную прогулку. При желании всегда можно будет воспользоваться услугами санатория. К приобретению доступны не только двухкомнатные квартиры в 5-этажном доме, но и просторные квартиры в кирпичных таунхаусах. Жилой комплекс полностью обустроен: есть зона отдыха, спортивная и детская площадки, стоянка, введен в эксплуатацию магазин продовольственных товаров.

Если вы все-таки городской житель, для вас тоже есть вариант льготной ипотеки. Банк "Открытие" предлагает ставку 6,25%: срок кредита – до 30 лет, первоначальный взнос – от 20%. а "СФК" – квартиры в петрозаводских новостройках.

Например, в одном из самых масштабных на сегодня объектов компании – ЖК "Полтавский". В первой очереди по адресу: ул. Мичуринская, 37, в продаже осталась всего одна квартира.

Строительство жилого комплекса продолжается, и квартиры еще есть в третьей и четвертой очередях, которые будут сданы в этом и следующем годах. Качество и надежность строительства – это само собой, а отличают ЖК "Полтавский" яркий дизайн, переменная этажность (9-17 этажей) и хорошая инфраструктура. По соседству с перекрестком улиц Сыктывкарской и Мичуринской есть всё: от перинатального центра, детских садов и школ до гипермаркетов.

По льготной ставке можно приобрести квартиры и в строящемся доме № 30 по улице Гражданской. Это район Перевалка, пять минут от центра города, удобные планировки и доступные цены. Срок окончания работ на этом объекте назначен уже на III квартал 2020 года. Прекрасно для первого семейного жилья.

Еще один объект "СФК" – жилой дом Riverside в Студенческом переулке, 9, идет не по этой ипотечной программе, но точно заслуживает отдельного внимания. Несмотря на расположение в самом сердце города, уютный дом окружен тишиной, а с балконов открывается вид на парк и реку. Это полноценный бизнес-класс: трехметровые потолки, бесшумный лифт OTIS, безопасный двор, парковка на первом этаже и гостевая автостоянка. Если хотите всегда оставаться в гуще событий, вот идеальное решение.

В период изоляции компания "СФК" продолжает работать в штатном режиме согласно перечню министерства экономического развития. Стройка не останавливается, а консультации и ведение сделок перешли в онлайн. Можно оставить заявку на сайте или в соцсетях, либо позвонить.

Сайт: www.sfkrk.ru

Группа в ВК: vk.com/sfk_karelia

Instagram: instagram.com/sfk_karelia

Телефон: (8-814-2) 44-55-55

Почта: sales@sfkrk.ru

*С проектной документацией можно ознакомиться на сайте компании "СФК": www.sfkrk.ru

**АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015. Кредит на приобретение объекта недвижимости с земельным участком на сельской территории, по договору купли продажи или строящегося по договору участия в долевом строительстве; земельного участка на сельской территории, и строительство на нем жилого дома; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке на сельской территории предоставляется по льготной процентной ставке при наличии личного страхования – 2,27%, при отсутствии личного страхования – 3% годовых. Сумма кредита: 100 000 – 5 000 000 рублей. Требования: гражданство Российской Федерации, регистрация на территории РФ по месту жительства или пребывания, возраст от 21 года до 65 лет (при условии возврата кредита до исполнения заемщику 65 лет). Возраст до 75 лет при одновременном соблюдении условий: до исполнения заемщику 65 лет проходит не менее половины срока кредита; до исполнения созаемщику 65 лет проходит срок возврата кредита. Срок кредитования – 1 – 300 месяцев. Первоначальный взнос – от 10%. Валюта кредита – рубли РФ. Обязательное страхование имущества, принимаемого банком в залог на весь срок кредита. Добровольное страхование жизни и здоровья заемщика / созаемщиков на весь срок кредита. Не более 3-х созаемщиков, в том числе не состоящие в родственной связи с заемщиком. Супруг(а) заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика по кредиту. Подробная информация по условиям кредитования – в офисах банка и на сайте: www.rshb.ru

***ПАО Банк "ФК Открытие". Генеральная лицензия банка россии № 2209 от 24.11.2014. Кредит на приобретение квартиры у застройщиков, осуществляющих строительство в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, предоставляется по ставке 6,25% годовых при условии страхования жизни и трудоспособности. Сумма кредита: от 500 тыс. До 8 млн рублей для приобретения квартиры в новостройке в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО, от 500 тыс. До 3 млн рублей для других регионов РФ. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 20% до 80%. Валюта кредита – рубли РФ. Количество заемщиков по кредитному договору – не более трех. Подробная информация по условиям кредитования – в офисах банка и на сайте: www.open.ru

На правах рекламы