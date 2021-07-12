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Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

Новости. Общество
17:56, 13 Июля 2021
фото: ПАО Сбербанк

В четверг, 15 июля, на портале Госуслуг открывается форма для подачи заявлений о получении государственной выплаты в размере 10 000 рублей на детей для подготовки к новому учебному году.

Сбер присоединяется к акции и дарит подписку СберПрайм за символический один рубль, которая дает возможность родителям получить 2000 бонусных рублей и страховку от несчастного случая на каждого ребенка. Этими бонусами могут воспользоваться родители, указавшие для получения выплаты реквизиты карты Сбербанка. Важно, что оформлять новую карту не нужно, достаточно указать любую имеющуюся карту Сбера. 

Согласно Указу президента Российской Федерации, получить единовременную выплату на каждого ребёнка могут семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с особенностями здоровья.  Выплата будет проходить по линии ПФР.

Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года на портале Госуслуг или в МФЦ. При подаче заявления нужно указать реквизиты банковской карты, на которую будет произведено перечисление.

Родители, указавшие в качестве реквизитов и получившие деньги на карту СберБанка, получат промокод и смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца за символический один рубль. СберПрайм — это единая подписка на комплекс сервисов и услуг, включающих музыку, онлайн-кинотеатр, такси, доставки еды, мобильную связь.

Далее, после активации подписки на СберПрайм, станут доступны другие подарки от Сбера.

2000 бонусных рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете. С помощью бонусных рублей можно совершить покупки на маркетплейсах СберМаркет (1000 рублей можно оплатить до 20% покупок) и СберМегаМаркет (1000 рублей можно оплатить до 50% покупок). Ассортимент товаров на этих площадках огромен – это продукты питания, одежда, техника и любые другие товары в разных категориях. При этом деньги не сгорают. Например, если сегодня купить товаров на 1000 рублей и оплатить 20% этими бонусными рублями, останется еще 800 рублей на следующие покупки.

И еще один бонус - страховой полис СК «Сбербанк страхование», по условиям которого каждый ребенок будет застрахован от несчастного случая на 400 тыс. руб. сроком на один год.

 

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