Как получить работу в сфере туризма в Карелии

Управление труда и занятости Карелии подготовило разъяснения, в каких учебных заведения республики обучают специалистов в сфере туризма и насколько они востребованы на рынке труда.

По данным Управления, заявки на подготовку кадров в этой отрасли на 2020 год направили 12 организаций туристской сферы. Со средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием в обслуживании, сервисе и питании востребованы администраторы гостиниц, официанты и бармены, горничные, повара и кондитеры, охранники, водители и электрики. С высшим образованием нужны администраторы и портье – 3 человека, менеджеры - 2 человека, инженер (в строительстве) - 1 человек, капитан пассажирского теплохода – 2 человека, директор гостиницы – 1 человек, экскурсовод – 1 (Музей Кондопожского края).

Службы занятости направляют безработных на профобучение и дополнительное профобразование. В феврале этого года на базе Сортавальского колледжа было организовано обучение по программе "Работник обслуживания туристской сферы" с обучением по рабочим профессиям "официант", "кладовщик", "горничная", "кастелянша". Из 20 человек уже трудоустроены 11.

Кроме того, Управлением труда и занятости Республики Карелия было выделено целевое финансирование на выплату стипендии, оплату проезда к месту учебы из отдаленных населенных пунктов, проживания в общежитии, прохождения медкомиссии.

Где еще могут попробовать свои силы безработные граждане, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".