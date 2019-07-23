Как правильно выбирать одежду полным мужчинам

Мужчины крупной комплектации в настоящее время также могут выглядеть стильно и актуально.

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Как же не ошибиться в выборе? Прежде всего, стоит определиться со стилем в одежде. Он может быть спортивным или классическим. Далее нужно объективно оценить своё отражение в зеркале и можно приступать к выбору. Если в приоритете спортивная одежда, брюки и пиджаки желательно выбирать исключительно по размеру. Мешковатые вещи – это табу. Они делают фигуру ещё более громоздкой. Желательно отдать предпочтение приталенному пиджаку.

Брюки должны быть до середины каблука той обуви, с которой их планируется носить. Воротник рубашки не должен быть излишне высоким и маленьким. В этом случае важна «золотая середина». Для тучных мужчин отличным дополнением к классическому костюму станут жилеты из трикотажа. В этом случае даже сняв пиджак, получится выглядеть аккуратно и стильно.

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Спортивный стиль кажется более свободным, но это не так. Одежда не должна быть излишне просторной, как и в первом случае. Нежелательно покупать брюки из ткани, которая не способна держать форму. Они быстро вытянутся в коленях и утратят свою презентабельность.

В части выбора оттенков практически нет никаких ограничений. Важна грамотная комбинаторика. Если сочетание цветов будет гармоничным, то в целом образ будет выглядеть правильно и интересно. Изделия с рисунком подходят крупным мужчинам далеко не всегда. Они дополнительно привлекают внимание к формам. Особенно стоит избегать крупных орнаментов.

Для весны и осени подойдут куртки или пальто на базе кашемира. Длина таковых должна быть такой, чтобы вытягивать силуэт. Зимой стоит обратить внимание на тонкую дублёнку или удлинённую куртку.

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