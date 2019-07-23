Подписаться
Новости. Экономика
06:32, 23 Июля 2019

Как правильно выбирать одежду полным мужчинам

Загрузка...

Мужчины крупной комплектации в настоящее время также могут выглядеть стильно и актуально.

Дизайнеры современности прилагают максимуму усилий, чтобы человек с любыми пропорциями тела нашёл для себя вещи по вкусу и в рамках установленного бюджета. GrandeModa мужская одежда больших размеров.

Как же не ошибиться в выборе? Прежде всего, стоит определиться со стилем в одежде. Он может быть спортивным или классическим. Далее нужно объективно оценить своё отражение в зеркале и можно приступать к выбору. Если в приоритете спортивная одежда, брюки и пиджаки желательно выбирать исключительно по размеру. Мешковатые вещи – это табу. Они делают фигуру ещё более громоздкой. Желательно отдать предпочтение приталенному пиджаку.

Брюки должны быть до середины каблука той обуви, с которой их планируется носить. Воротник рубашки не должен быть излишне высоким и маленьким. В этом случае важна «золотая середина». Для тучных мужчин отличным дополнением к классическому костюму станут жилеты из трикотажа. В этом случае даже сняв пиджак, получится выглядеть аккуратно и стильно.

В интернет-магазине www.grandemoda.ru представлен широкий выбор образов для полных мужчин. Здесь каждый найдёт вариант, который устроит его по содержанию и цене. При этом вещи действительно модные и актуальные.

Спортивный стиль кажется более свободным, но это не так. Одежда не должна быть излишне просторной, как и в первом случае. Нежелательно покупать брюки из ткани, которая не способна держать форму. Они быстро вытянутся в коленях и утратят свою презентабельность.

В части выбора оттенков практически нет никаких ограничений. Важна грамотная комбинаторика. Если сочетание цветов будет гармоничным, то в целом образ будет выглядеть правильно и интересно. Изделия с рисунком подходят крупным мужчинам далеко не всегда. Они дополнительно привлекают внимание к формам. Особенно стоит избегать крупных орнаментов.

Для весны и осени подойдут куртки или пальто на базе кашемира. Длина таковых должна быть такой, чтобы вытягивать силуэт. Зимой стоит обратить внимание на тонкую дублёнку или удлинённую куртку.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
16.07.2019, 13:09
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
22.07.2019, 11:40
Следователи предъявили обвинение инструктору из Петрозаводска Дмитрию Беленихину

Аналитика

22.07.2019 15:48
Обществоведение
Сын судьи оказался за решеткой
Сына судьи Лахденпохского района арестовали за избиение сотрудника Росгвардии.
О скандалах, лжи и выживании 4
22.07.2019 11:25
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 2
19.07.2019 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 14
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Вся аналитика

Чтиво

22.07.2019 12:58
Личное мнение
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 3
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 2
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»