Как правильно выбрать конференц-зал?

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На что следует обратить внимание при выборе площадки для проведения конференции или делового мероприятия.
Организаторы знают, как сложно провести хорошую конференцию или бизнес-мероприятие. Правильный выбор места для бизнес-встречи может обеспечить вам практически 85% успеха. Для проведения конференции на высоком уровне помещение следует подобрать заранее. В Петрозаводске представлено достаточное количество конференц-залов, но только некоторые будут отвечать самым взыскательным требованиям.
В первую очередь конференц-зона отеля должна сочетать в себе удобное расположение, современный дизайн, множество вариантов размещения, паркинг и качественное обслуживание, проживание в комфортных номерах и многое другое. Этими и другими преимуществами обладает конференц-зона отеля "Фрегат".
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