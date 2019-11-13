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Новости. Общество
16:04, 13 Ноября 2019
фото: Фрегат

Как правильно выбрать конференц-зал?

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На что следует обратить внимание при выборе площадки для проведения конференции или делового мероприятия.

Организаторы знают, как сложно провести хорошую конференцию или бизнес-мероприятие. Правильный выбор места для бизнес-встречи может обеспечить вам практически 85% успеха. Для проведения конференции на высоком уровне помещение следует подобрать заранее. В Петрозаводске представлено достаточное количество конференц-залов, но только некоторые будут отвечать самым взыскательным требованиям.

В первую очередь конференц-зона отеля должна сочетать в себе удобное расположение, современный дизайн, множество вариантов размещения, паркинг и качественное обслуживание, проживание в комфортных номерах и многое другое. Этими и другими преимуществами обладает конференц-зона отеля "Фрегат".

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Комментарии

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новый
2019-11-13 16:49:02
Замечено, что чинуши выбирают не там, где бесплатно, а там, где дороже. В городе полно всяких помещений любой вместительности, но выбирают и оплачивают именно частные . Коррупцией за километр разит. Где счетная палата ?
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