Как проходит «мусорная реформа» в Беломорске

В Беломорске предприниматель за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе.

Пока Минприроды Карелии планирует с 2023 года перевести республику только на двухкомпонентный сбор мусора (пищевые и непищевые отходы), в Беломорске уже практически в каждом дворе стоят контейнеры для пластика и начали появляться контейнеры для стекла. Местный предприниматель решил, что земляки готовы учиться раздельному сбору мусора, и задумал провести свою мусорную реформу на северной территории.

«Хочется, чтобы в городе было чисто. Кто-то же должен этим начать заниматься. Главное — убедить людей, что это важно. Будешь сам разделять мусор, и другие к этому делу подтянутся», — уверен беломорчанин Александр Ковалев.

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