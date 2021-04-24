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Как проходит «мусорная реформа» в Беломорске

Новости. Общество
12:54, 25 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В Беломорске предприниматель за год установил контейнеры для раздельного сбора мусора практически в каждом дворе.

Пока Минприроды Карелии планирует с 2023 года перевести республику только на двухкомпонентный сбор мусора (пищевые и непищевые отходы), в Беломорске уже практически в каждом дворе стоят контейнеры для пластика и начали появляться контейнеры для стекла. Местный предприниматель решил, что земляки готовы учиться раздельному сбору мусора, и задумал провести свою мусорную реформу на северной территории.

«Хочется, чтобы в городе было чисто. Кто-то же должен этим начать заниматься. Главное — убедить людей, что это важно. Будешь сам разделять мусор, и другие к этому делу подтянутся», — уверен беломорчанин Александр Ковалев.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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Вася
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Беломорский Илон Маск.
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