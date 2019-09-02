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Новости. Общество
16:21, 02 Сентября 2019
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как рассчитываются зарплаты учителей Карелии

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С каким настроением встречают учителя 1 сентября, почему необходимо пересматривать систему оплаты труда педагогов и какие действия предпринимают профсоюзы для решения проблем педагогического сообщества?

Об этом в интервью "АиФ" рассказала председатель профсоюза работников образования и науки республики Евгения Макарова.

-  Учителя ответят на этот вопрос так: "С тревогой". Педагоги не знают, какая у них будет нагрузка и что их ждёт в будущем. В профсоюз в преддверии 1 сентября поступает множество вопросов, и я вижу, что сегодня больше всего беспокоит и настораживает педагогов. Самое главное – учителя сильно перегружены. Я учитель, 25 лет проработала в школе и прекрасно знаю, что такое вести 18 часов в неделю – по три урока в день. Тогда с детьми педагог – на крыльях, дети его видят и радуются вместе с ним, готовы осваивать новые формы и методы учёбы. Но когда в день шесть или семь уроков, то сил никаких уже не остаётся. Но ведь при работе на ставку учителя получают зарплату такую же, как технические работники. То есть 20 – 22 тысячи. Целевой показатель зарплаты, установленный указами президента, у учителя будет только в том случае, если он работает на полторы-две ставки, - сказала Макарова.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-09-02 16:39:03
Похоже и у учителей назревает забастовка :) Деньги на Сирию нашли , а на медицину и образование их нет.
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