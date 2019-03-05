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Новости. Общество
21:30, 05 Марта 2019
фото: © Depositphotos / stefanolunardi

Как разговаривать с ребенком о сексе

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Результаты исследования показывают: небольшое количество родителей испытывают желание говорить с детьми о сексе. Опросы подростков подтверждают: информация об интимной сфере к ним поступает от ровесников, а не из семьи.

Часть родителей категорическим образом отказывается от признания необходимости полового воспитания. На деле это означает: влияние семьи на информирование ребенка об интиме сведется к минимуму. Избежать этого отдельные родители пытаются и осторожно просвещают детей, боясь испугать или удариться в лишние подробности, пишет "Здоровый дух".

Правильных вариантов ответов на детское любопытство нет. Стоит ориентироваться на возраст детей и психологический комфорт взрослых, обсуждающих щекотливые темы.

Рекомендации по общению на интимные темы: 

- Разговаривать естественно – так же, как обсуждать остальные темы;

- Не читать поучительную лекцию, а конкретно и коротко отвечать на вопросы ребенка;

- Объяснить значение непонятных ребенку слов, даже непристойных, без негативной реакции, уточнив, что в обществе их обычно не используют, а употребляют специальные названия и обозначения;

- Начиная с дошкольного возраста учить детей защите от сексуального насилия: объяснять, в каких случаях следует говорить "нет", не бояться и рассказывать родителям о неправильном поведении других взрослых и детей;

- Разговаривать о начале полового созревания и его физических проявлениях заранее, не дожидаясь его наступления, так как предугадать его точное появление невозможно. Это касается не только физиологии своего пола, но и противоположного;

- Не умалчивать о таких явлениях, как "гомосексуальность" и "проституция", если ребенок спрашивает;

- Информировать о болезнях, передающихся половым путем, в том числе о СПИДе, в доступной для ребенка форме;

- Не прививать детям смущение или отвращение к собственному телу и интимным вопросам в целом;

- Признаваться в отсутствии информации по какому-либо вопросу и обращаться к проверенному ее источнику в случае необходимости;

- Убедиться в понимании сказанного ребенком и соответствии тому, что он хотел узнать.

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