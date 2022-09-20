Как соседство с преступниками напугало жителей Петрозаводска

Жители Петрозаводска испугались соседства с новым исправительным учреждением в Сулажгоре, а представители УФСИН утверждают, что бояться нечего.

В Петрозаводске на улице Жуковского в Сулажгоре откроется исправительный центр, в котором будут содержать осужденных. Эта новость ранее напугала местных жителей. Люди возмутились тем, что субъекты, требующие надзора и контроля, окажутся вблизи от детей, посещающих местные детсад и школу.

На планерке в мэрии Петрозаводска 26 сентября замначальника УФСИН Карелии Андрей Ломонос заявил, что обитатели исправительного центра не будут представлять угрозу окружающим. По оценке Ломоноса, оказавшиеся там осужденные не являются опасными, кроме того, они будут жить по строгому графику.

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