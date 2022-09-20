890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
В Карелии школьницы, станцевавшие с портретами погибших военнослужащих, вызвали волну ненависти
26.09.2022 11:35
Пользователи соцсетей предложили главе Карелии отменить все развлекательные мероприятия
26.09.2022 14:20

Как соседство с преступниками напугало жителей Петрозаводска

Новости. Общество
10:23, 27 Сентября 2022
фото: Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Жители Петрозаводска испугались соседства с новым исправительным учреждением в Сулажгоре, а представители УФСИН утверждают, что бояться нечего.

В Петрозаводске на улице Жуковского в Сулажгоре откроется исправительный центр, в котором будут содержать осужденных. Эта новость ранее напугала местных жителей. Люди возмутились тем, что субъекты, требующие надзора и контроля, окажутся вблизи от детей, посещающих местные детсад и школу.

На планерке в мэрии Петрозаводска 26 сентября замначальника УФСИН Карелии Андрей Ломонос заявил, что обитатели исправительного центра не будут представлять угрозу окружающим. По оценке Ломоноса, оказавшиеся там осужденные не являются опасными, кроме того, они будут жить по строгому графику.

Подробности далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2022, 10:26
В военкомате Петрозаводска рассказали, как будет проходить частичная мобилизация
22.09.2022, 13:13
Военком Карелии опроверг сообщения о первоочередной мобилизации жителей республики
21.09.2022, 12:21
Появились разъяснения о возрастных ограничениях для частичной мобилизации
25.09.2022, 14:30
Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ
21.09.2022, 20:30
Какая зарплата будет у мобилизованного
24.09.2022, 12:34
Военком Карелии разъяснил, люди какого возраста подлежат частичной мобилизации

Аналитика

Сегодня 09:43
Обществоведение
По соседству с преступниками
Жители Петрозаводска испугались соседства с новым исправительным учреждением в Сулажгоре, а представители УФСИН утверждают, что бояться нечего.
Объявлена мобилизация: как это будет
21.09.2022 16:24
Еды не положено
21.09.2022 14:13
Пять миллионов рублей за счастье ходить
19.09.2022 20:30
Реклама как инструмент влияния Запада?
16.09.2022 12:14
Ни драйва, ни интриги
13.09.2022 16:06
Природная аномалия или человеческий фактор: в чем причина наводнений в Карелии
13.09.2022 15:14
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2022 09:50
Личное мнение
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОЙДЕТ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.