"Как старуха" - поклонникам не понравился новый образ Ольги Бузовой

Телеведущая Ольга Бузова поделилась новой фотографией и попала под обстрел критиков.

Телеведущая и певица Ольга Бузова активно ведет свой микроблог и ежедневно выставляет новые фотографии на радость поклонникам. Каждый новый снимок пристально рассматривается подписчиками и обсуждается в комментариях.

Накануне Бузова разместила в микроблоге фотографию, на которой предстала перед поклонниками в новом образе. Телеведущая примерила классический пиджак в клетку и сделала новую прическу.

Пользователи Сети не оценили образ Ольги и пришли к выводу, что такая прическа ее сильно старит. Некоторые посчитали, что Бузова на самом деле примерила парик.

"Как старуха", "Эта прическа очень старит", "Совсем не идет", "Свои волосы круче", "Оля, тебе светлые волосы больше подходят, чем темные", "Выглядит как женщина 50-ти лет", "Вообще не идет", "Мне кажется, этот образ чуть взрослит", - писали в комментариях пользователи.

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