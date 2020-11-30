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Как стать самозанятым и добиться успеха, расскажут на онлайн-форуме с участием профессионалов из Карелии

Новости. Общество
09:41, 01 Декабря 2020
фото: pixabay
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Онлайн-форум "Самозанятые − 2020", который пройдет 4 декабря, будет посвящен созданию и развитию бизнеса – об этом расскажут опытные предприниматели и эксперты.

О повестке форума рассказали в министерстве экономического развития Карелии.

"На площадке форума личным опытом поделятся успешные самозанятые в сфере индустрии красоты, кулинарии, представители творческих профессии, хендмейд-мастера и фрилансеры. Опытные специалисты в области PR, маркетинга, маркетплейсов и стартапов расскажут с чего начать и как продвигать свой бизнес", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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