Как стать самозанятым и добиться успеха, расскажут на онлайн-форуме с участием профессионалов из Карелии

Онлайн-форум "Самозанятые − 2020", который пройдет 4 декабря, будет посвящен созданию и развитию бизнеса – об этом расскажут опытные предприниматели и эксперты.

О повестке форума рассказали в министерстве экономического развития Карелии.

"На площадке форума личным опытом поделятся успешные самозанятые в сфере индустрии красоты, кулинарии, представители творческих профессии, хендмейд-мастера и фрилансеры. Опытные специалисты в области PR, маркетинга, маркетплейсов и стартапов расскажут с чего начать и как продвигать свой бизнес", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".