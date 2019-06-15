Как стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы"

Администрация Петрозаводска готова снести памятный знак вместе с Аллеей городов-побратимов ради типовой колонны?

Не успел в Петрозаводске утихнуть скандал вокруг нелепой попытки городской администрации переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую, как глава карельской столицы Ирина Мирошник дала новый повод горожанам для недовольства. На состоявшейся накануне Дня Республики встречи главы Петрозаводского городского округа с представителями ветеранской общественности, Мирошник заявила о том, что стела "Город воинской славы" будет установлена не на территории Парка Победы, как это было рекомендовано участниками апрельских публичных слушаний, а на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова.

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