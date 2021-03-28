Как строят "Народный" дом в Петрозаводске (ФОТО)

В ЖК "Народный" ведутся монолитные работы по заливке 13 и 14 этажа – узнали новости со стройплощадки.

Не так давно мы рассказывали, что на улице Профсоюзов в Пятом поселке компания "Баренц Групп" ведет строительство 16-этажного монолитного дома в жилом комплексе "Народный" https://narod.barenz.group/.

Мы побывали на стройплощадке - в настоящее время здесь ведутся монолитные работы по заливке 13 и 14 этажа, началось остекление здания.

Приобретая жилье в этом доме сейчас, вы можете выбрать среди большого количества квартир различной площади и планировки, а также подобрать этаж, на котором хотелось бы проживать, и даже вид из окон.





Жилой комплекс "Народный" не случайно так популярен. Ведь Пятый поселок – примыкающая к улице Шотмана часть Перевалки – из городской окраины в последние годы превратился в уютный спальный район. Главными его преимуществами можно назвать транспортную доступность, развитую инфраструктуру и малую населенность. Дороги здесь отремонтированы, пробок не бывает. Что же касается инфраструктуры, то здесь есть все: магазины, аптеки, школа, детский сад.

В жилом комплексе уютная огороженная территория со своим микроклиматом и комфортным удаление от трассы, безопасные, освещенные входные зоны к подъездам с электронными домофонами на каждую парадную, большие парковочные зоны и стоянки для велосипедов, системы видеонаблюдения с разных точек для наибольшего фиксированного ракурса видимости.

В новом доме предусмотрены удобные планировки квартир, которые легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры.

ЖК "Народный" уже зарекомендовал себя, как комфортный и надежный. И даже при всех очевидных преимуществах остается, пожалуй, самым доступным по цене.

Не случайно "Народный" признан одним из лучших жилых комплексов среди новостроек Карелии в 2021 году.

Ежегодно в России проходит profi.erzrf.ru/konkurs градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек "ТОП ЖК". Он является самым масштабным в нашей стране, в рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов.



ЖК Народный занял второе место в номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Карелия, доступное жилье".

Все подробности о жилом комплексе "Народный" можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Подробная информация есть на страницах компании "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.