Как в деревне Карелии отметили День Победы без чиновников и показного безумства

Корреспондент "Столицы на Онего" узнала, кто и как в деревне поздравил ветеранов с праздником Победы, чем угощали стариков на селе за праздничным столом.

Так получилось, что в этом году правительство России на празднование Дня Победы смогло выделить один выходной день.

Всего несколько часов, чтобы поздравить ветеранов с великим праздником, который они ждут целый год, поклониться до земли в благодарность за то, что живем, прийти наконец-то к ним, сесть рядом и просто послушать и поговорить.

Единицам, оставшимся в живых, пережившим ужасы войны, кроме внимания больше ничего не надо: ни подарков, ни парадов. В силу своего возраста, а участникам войны всем уже больше 90 лет, они с трудом ходят, плохо слышат и видят – они превратились в беспомощных стариков, которые очень боятся одиночества и забвения.

Шанс провести 9 Мая рядом с родным ветераном в этом году выпал не всем. Многие люди физически не успевали за сутки преодолеть расстояния от больших городов до деревень и обратно.

Там, в деревне, вдали от большого города, 9 Мая совсем другой: без чиновников, пафосных речей и показного безумства. Там искренне плачут, поют "Синий платочек", а праздничный стол собирают в складчину.

Смотрите здесь репортаж с праздника 9 Мая из деревни Тулокса Олонецкого района - фото и видео.