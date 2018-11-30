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Новости. Общество
11:11, 30 Ноября 2018

Как в Финляндии сохранили монастырскую традицию

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Новый Валаам хранит многовековую традицию обители на Ладоге и называется в Финляндии Валаамским монастырем.

Сейчас в Новом Валааме насчитывается всего девять монахов и один послушник. Однако эта небольшая обитель известна далеко за пределами Финляндии – ежегодно монастырь принимает около ста тысяч паломников и туристов, которые приезжают сюда не только поклониться валаамским святыням, но и отведать местного ягодного вина и даже собственного виски.

Многих россиян, которые посещают Новый Валаам впервые, удивляет отсутствие в монастыре строгих правил, традиционных для православной обители. Приехать сюда может любой желающий, для этого не нужно благословения настоятеля. Монастырские церкви также открыты для всех гостей, которые могут принять участие в богослужении вне зависимости от своего вероисповедания: мне доводилось встречать на литургиях и католиков, и лютеран, и даже японских буддистов. Никто в Ново-Валаамском монастыре не укорит вошедшую в храм женщину за отсутствие платка на голове или брюки. Правда, к причастию допускаются только православные верующие, но священник не требует от них ни исповеди, ни поста. В монастырской трапезной ежедневно накрывают шведский стол с мясными и рыбными блюдами, всевозможными разносолами, домашним квасом и ароматным валаамским чаем.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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German
2018-11-30 11:47:38
Молодцы финны и и их монахи , всё у них хорошо , без обмана и коррупции .
Гость
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