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Как в Карелии работает программа предоставления земли в Арктической зоне

Новости. Экономика
13:35, 30 Ноября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Власти региона рассказали о ходе реализации на территории Карелии программы предоставления земельных участков в Арктической зоне.

С первого августа в республике действует программа предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне. Об этом информирует министерство имущественных и земельных отношений Карелии.

В Карелии к Арктической зоне относятся Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ. В этих населенных пунктах можно получить землю в рамках программы по предоставлению участков в Арктической зоне. До первого февраля 2022 года получить земельные участки смогут только граждане, зарегистрированные по месту жительства в шести арктических муниципальных образованиях республики. После этой даты воспользоваться программой смогут все жители республики и других регионов страны.

«На конец ноября в Министерство имущественных и земельных отношений уже поступило 333 заявления о предоставлении земельных участков в Арктической зоне Республики Карелия, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в льготном приобретении земельных участков в Карелии. Зарегистрировано 25 договоров безвозмездного пользования, в стадии заключения находятся еще 66 договоров», — сообщила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

Участки можно использовать для индивидуального жилищного строительства, туристической деятельности, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Определиться с видом использования гражданин должен не позднее чем через год после заключения договора. Большинство граждан, получивших земельные участки по программе «Гектар в Арктике», планируют их использование для строительства жилого дома, ведения подсобного хозяйства, огородничества.

«Некоторые заявители в настоящее время анализируют условия рынка в целях принятия решения о ведении на земельных участках коммерческой деятельности в сфере туризма. Ряд граждан имеют четкие планы начать строительство туристических объектов весной 2022 года. Так, в деревне Юркиннаволок Поповпорожского сельского поселения Сегежского района, на участке площадью 7000 кв. м, планируется создание базы отдыха», — рассказала Янина Свидская.

Участок предоставляется в безвозмездное пользование сроком на 5 лет бесплатно. Гражданин не вправе в течение срока договора передать участок другому лицу. В случае нарушения условий использования участка договор может быть досрочно расторгнут.

Использование лесов допускается только при обеспечении охраны, защита и воспроизводства в соответствии с проектом освоения лесов. Сплошные рубки лесов запрещены.

По истечении 5 лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование по договору существует несколько вариантов развития событий. Так, земельный участок может быть по желанию гражданина передан в долгосрочную аренду либо в собственность бесплатно. До истечения пяти лет земельный участок может быть передан в аренду или собственность (лесной фонд только в аренду) при условии, что на таком земельном участке расположен объект индивидуального жилищного строительства, который принадлежит этому гражданину на праве собственности и соответствует требованиям к минимальным параметрам объекта.

«Наша республика, безусловно, имеет свои особенности, в процессе реализации программы уже выявлены территории, на которых участки по тем или иным причинам не могут быть предоставлены. Корректировка программы — это совместная работа органов власти и населения. Для учета интересов жителей республики до конца декабря 2021 года продлен опрос с целью формирования предложений о дополнительных территориях, возможных к предоставлению в шести арктических муниципальных образованиях республики. В рамках данного опроса принимаются предложения и об исключении территорий, которые еще не предоставлены. Результаты данного опроса, с учетом мнения экспертного сообщества, лягут в основу законопроекта о расширении территории, в границах которой земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование — это одна из приоритетных задач на начало 2022 года», — прокомментировала Янина Свидская.

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