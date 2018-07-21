Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:14, 21 Июля 2018

Как в парламенте Карелии обсуждали пенсионную реформу

По теме

Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
21.07.18 15:44
Корь попала в Олонец, предположительно, из Санкт-Петербурга.
21.07.18 14:34
Минтруд рассказал, как и сколько россияне будут отдыхать в 2019 году
21.07.18 13:37
Все новости
Загрузка...

В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста.

В Законодательном собрании в среду состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке замечаний и предложений к проекту федерального закона об увеличении пенсионного возраста в России. Председателем группы избран депутат карельского парламента Алексей Хейфец, а его заместителями – председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко и председатель регионального отделения "Партии пенсионеров" Лидия Суворова. Всего в рабочую группу входит 26 человек: депутаты, представители правительства Карелии, политических партий, профсоюзов и прокуратуры.

В целом уже понятно, что пенсионной реформы не избежать, прислушается ли Госдума к предложениям региональных парламентов о корректировке данного законопроекта, тоже пока не понятно. На этой неделе стало известно, что 77 субъектов РФ поддержали повышение пенсионного возраста. Не стало исключением Законодательное собрание Карелии на последнем заседании большинством голосов (24 – "за", 7 – "против") поддержало готовящиеся изменения пенсионного законодательства. "За" повышение пенсионного возраста высказались представители "Единой России" и ЛДПР, против были депутаты от КПРФ, Яблока и один справедливоросс.

С резкой критикой грядущей реформы выступил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил он. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база?"

Подробнее читайте здесь.

По теме

Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
21.07.18 15:44
Корь попала в Олонец, предположительно, из Санкт-Петербурга.
21.07.18 14:34
Минтруд рассказал, как и сколько россияне будут отдыхать в 2019 году
21.07.18 13:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
20.07.2018, 09:01
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым
16.07.2018, 09:09
Аномальная жара задержится в Петрозаводске

Аналитика

18.07.2018 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики 1
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»