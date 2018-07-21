Как в парламенте Карелии обсуждали пенсионную реформу

В Карелии начали обсуждать возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста.

В Законодательном собрании в среду состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке замечаний и предложений к проекту федерального закона об увеличении пенсионного возраста в России. Председателем группы избран депутат карельского парламента Алексей Хейфец, а его заместителями – председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко и председатель регионального отделения "Партии пенсионеров" Лидия Суворова. Всего в рабочую группу входит 26 человек: депутаты, представители правительства Карелии, политических партий, профсоюзов и прокуратуры.

В целом уже понятно, что пенсионной реформы не избежать, прислушается ли Госдума к предложениям региональных парламентов о корректировке данного законопроекта, тоже пока не понятно. На этой неделе стало известно, что 77 субъектов РФ поддержали повышение пенсионного возраста. Не стало исключением Законодательное собрание Карелии на последнем заседании большинством голосов (24 – "за", 7 – "против") поддержало готовящиеся изменения пенсионного законодательства. "За" повышение пенсионного возраста высказались представители "Единой России" и ЛДПР, против были депутаты от КПРФ, Яблока и один справедливоросс.

С резкой критикой грядущей реформы выступил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил он. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база?"

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