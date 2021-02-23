Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии пожелал мужчинам беречь себя, чтобы сократить гендерный разрыв 2
23.02.2021 22:57
"Недовольство будет нарастать" 8
Сегодня 10:33
Студенты из Финляндии незаконно перешли границу на севере Карелии и вернулись обратно 6
Сегодня 11:12
Спортсмен из Петрозаводска в мороз добежал до Кижей по Онежскому озеру и выжил 25
Сегодня 07:15
Японская писательница рассказала, что ее поразило в России 3
23.02.2021 20:40
Морозы в Карелии оставили без воды жителей Пудожа 14
Сегодня 06:40

Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)

Новости. Общество
16:50, 24 Февраля 2021
фото: © "Баренц Групп"
Загрузка...

Побывали на улице Вольной, где рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом "Терраса", выполненный в скандинавском стиле.

В самом центре Петрозаводска, где протекает река Неглинка, а вокруг ее русла расположен старейший в городе парк с родником, в ближайшие годы появится новый уголок тихой и спокойной жизни, который авторы проекта назвали "уютным счастьем по-датски". В зеленой зоне Петрозаводска, среди берез и сосен, у реки будет возведен дом европейского качества.

Компания "Баренц Групп" строит на улице Вольной жилой комплекс "Терраса". Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома – малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Мы побывали на стройплощадке и увидели, что на сегодняшний день в жилом комплексе "Терраса" ведутся монолитные работы.

Четырехэтажный дом возводится по монолитной технологии строительства. Уже видно, что в доме предусмотрены большие панорамные окна.

Главное преимущество дома – это его расположение в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура – до проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет "Лента", в 200 метрах – спорткомплекс "Луми". Все близко – магазины, школы, детские сады.

Жить в ЖК "Терраса" будет тепло и уютно круглый год – высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года. Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания "Баренц Групп" уделяет холлам с авторским дизайном – в них будет сочетаться природные материалы: кирпичная кладка, дерево и зелень.

Презентацию жилого комплекса "Терраса" можно посмотреть здесь – https://vk.com/doc-39063541_563924952. В ней подробно рассказывается о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.

С проектом и планировками можно ознакомиться здесь terrasa.barenz.group.

На сайте terrasa.barenz.group вы также можете забронировать квартиру. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону 221-221.

Застройщик: ООО "ТЕРРАСА" – ЖК "ТЕРРАСА". Проектная декаларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)
17.02.2021, 13:00
Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»