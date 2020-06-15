Как вернуть покупателей после карантина

Торговую точку открыли, а покупателей всё равно нет? Читайте нашу статью.

Прошло три недели со дня открытия торговых центров и магазинов непродовольственных товаров. Но несмотря на все меры предосторожности и выполнение ограничительных рекомендаций, истосковавшихся по привычному образу жизни людей стало заметно меньше.

За это время маркетологи рекламного агентства изучили поведение людей и хотят рассказать, как успокоить посетителей, тем самым вернув гостей в торговые точки. Подробности читайте в нашем материале.

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