Как власти Петрозаводска вникают во все тонкости работ по благоустройству города?

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал об изменении подхода к работе с подрядчиками, выполняющими работы по благоустройству города.

В этом году изменился подход администрации города к работе с подрядчиками, которые бывало либо срывали сроки сдачи объектов, либо выполняли проект некачественно. Теперь мэрия тесно взаимодействует с исполнителями контракта уже на стадии проектирования. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок, изменения в проект могут вноситься оперативно, а вопросами муниципального заказа занимаются профильные специалисты в сферах благоустройства и дорожного хозяйства. Чтобы вникать во все тонкости работ по благоустройству, власти города создали специальное муниципальное учреждение «ЖКХ».

«Сейчас мы уже видим позитивный результат наших усилий. Проблемы с подрядчиками никуда не делись. Но теперь с подрядчиками работают профессионалы с навыками строительного контроля. Они не допускают неоправданного затягивания процедур и защищают интересы горожан. Но при это мы не отказываемся и от общественного контроля. Вместе с депутатами и активными горожанами следим за ходом работ. Очень много предложений и замечаний приходит в сообщениях в соцсети. Мы будем продолжать эту работу вместе. Но я бы хотел напомнить, что КГС — это инициатива горожан. У всех есть шанс сделать комфортным и удобным уголок в своем микрорайоне. И я призываю всех участвовать в данном проекте и добиваться новых для нашего города результатов», — сказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

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