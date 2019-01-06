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Новости. Общество
19:40, 06 Января 2019
фото: паблик "Чтобы лучше было жить" (Олонец)

Как встречать Рождество

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В ночь на понедельник православные христиане встретят Рождество Христово.

С этим праздником связано множество традиций — какие из них чисто народные, какие "сертифицированы" церковью и что, собственно, празднуют верующие, узнал корреспондент РИА новости, пишет news.mail.

До первой звезды — нельзя!
Только ленивый не написал о том, как на Руси в сочельник — вечер накануне Рождества — народ гулял и в то же время… постился. Во всяком случае "до первой звезды".

В романах и балладах рассказывается, как девушки в этот день гадали на суженого. Но в христианстве гадание считается грехом, в основе которого лежит обращение к нечистой силе. Священники всегда предупреждали, что любой опыт подобного общения заканчивается для человека печально.

А вот воздержание от пищи до первой звезды в сочельник — традиция, связанная с церковным уставом.

Правда, есть не принято не просто до звезды, а до окончания вечерней службы, которая завершается, когда звезда на небе уже не одна. Придя домой, православные едят сочиво — вареную пшеницу или рис с медом. Отсюда и название — сочельник.

Накануне Рождества православные церкви украшают ветками ели или сосны. А над иконой Рождества Христова, лежащей в центре храма на аналое, из них сооружается подобие вертепа — пещерного грота, в котором, согласно христианскому преданию, родился Христос (сама пещера Его Рождества в Вифлееме почитается как величайшая христианская святыня). Большие вертепы в последние годы ставят во дворах многих храмов — их сюжеты рассказывают о рождении Христа, поэтому, помимо персонажей Святого Семейства, там присутствуют ослик, волхвы и пастухи.


фото "Столицы на Онего"

Зачем поститься?
Чтобы подготовиться к самым большим церковным праздникам, в Церкви положено соблюдать многодневный пост. Перед Рождеством он длится сорок дней.

"Пост является орудием преображения человека. Он включает в себя воздержание во многих вещах и наблюдение за своей душой. Ты более тонко начинаешь ощущать ее и особенно ее недуги. Это время дается для того, чтобы выявить духовную болезнь и попросить у Господа исцеления", - сказал Ярослав Ерофеев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в поселке Уваровка Московской области.

По его словам, праздничная радость, которую испытает постившийся человек, будет гораздо больше той, что ощутит тот, кто не постился.

Во многих храмах на Рождество службы совершаются и утром 7 января, чтобы на литургии побывали те, кто не смог прийти в полночь.

А еще на Рождество под елку кладут подарки. Таким образом, в России во многих семьях подарки дарят дважды — на Новый год и Рождество.

Выключить айфон
Период от Рождества до Крещения называется святками. Они длятся десять дней. Это время веселья, гуляний, обильных застолий и подарков. Сегодня становится популярной старинная русская традиция славить Христа в рождественских колядках.

Однако священнослужители напоминают, что в эти дни прежде всего нужно чаще посещать храм и причащаться.

"В Рождество все ждут чуда. Но какого? Мы хотим полететь в космос, купить новую машину красного цвета, дом, дачу, шубу. Но хотя бы в Рождество можно задаться вопросом: что я ищу в жизни на самом деле?" — говорит отец Ярослав.

Он советует в праздничную ночь, когда домашние наконец уснут, выключить все гаджеты и попробовать поговорить с Богом. "И тогда обязательно произойдет чудо. Может, оно даже станет открытием всей жизни", — уверен священник.

Когда полезно мыть пол
В литературе есть жанр святочного рассказа. Можно вспомнить хотя бы мистера Скруджа, переродившегося душой в рождественскую ночь по воле Чарльза Диккенса. Или «Мальчика у Христа на елке» Достоевского, где празднующие Рождество не заметили маленького мальчика, который замерз и умер на улице.

"Важно оглядеться вокруг. Вдруг рядом находится кто-то страждущий и одинокий? Можно попробовать не только перед Рождеством, но и в другое время больше обращать внимания на таких людей. У многодетных всегда завалы стираного неглаженого белья. Вы можете помочь приготовить пищу. Или прийти к одинокому старому человеку и помыть пол. Христианство подтверждается делом. Дерево, которое не принесло плода, Господь велел срубить. Он на нас надеется. Если ты назвался христианином, будь им", — заключает отец Ярослав.

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