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Как вы считаете, в городе больше вырубают деревьев или сажают? (ОПРОС)

Новости. Общество
09:32, 16 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В Петрозаводске идет вырубка деревьев, которые отжили свой век, сообщили в администрации города.

Как отметила на прошедшей 15 августа планерке замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова, большинство деревьев в городе было посажено более 50 лет назад, и многие отжили свой век, поэтому они должны быть снесены.

«Основные работы по озеленению города производились в послевоенный период. С учетом средней продолжительности жизни дерева в условиях городской инфраструктуры — от 50 лет для породы тополь до 70-80 лет для таких деревьев, как липа, береза, клен — преимущественная часть зеленых насаждений требует замены», — пояснила Мизинкова.

По ее словам, в 2022 году в Петрозаводске упали более 35 аварийных деревьев. В 10 случаях это привело к повреждению имущества граждан, а одно дерево травмировало человека.

По подсчетам администрации, с 2017 года на территории Петрозаводска было вырублено более 2,5 тысяч аварийных деревьев. Вместо них высаживают новые, в том числе крупномерные. По словам Мизинковой, осенью 2022 году на улицах города будет высажено 2,5 тысячи крупномерных деревьев и кустарников.

А вы как считаете, в городе больше вырубают деревьев или сажают?

Ответить на вопрос можно здесь.

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